Başkan Kuş'tan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kuş mesajında, Fethullaçı Terör Örgütünün hain darbe girişimini lanetleyerek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Kuş, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizi hain bir darbe girişimiyle bölüp parçalamak isteyenlere en güzel cevabı milletimiz verdi. Hain darbe girişinde bulunanlar milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkum edilmiştir. Bayrağımıza ve ezanımıza kasteden hainlere karşı karanlık geceden aydınlık güne milletimizin dik duruşuyla ulaştık. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehitlerimizin canlarını feda etmesiyle, bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Milletimiz demokrasisine, milli iradesine bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Kahramanlarımızı ve destanımızı asla unutmayacak, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin yıldönümü vesilesiyle bir kez daha aziz ve mübarek kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, canlarını ortaya koyarak ülkelerine sahip çıkan aziz milletimize de bir kez daha teşekkür ediyor, tüm gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA