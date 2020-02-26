Başkan Kuş'tan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Regaip Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Regaip Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Başkan Kuş mesajında, "İnsanların kurtuluşuna vesile olan, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin, dualarının kabul olduğu müstesna gecelerden birini daha idrak edeceğiz. Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan bu gecenin İslam alemine barış ve huzur getirmesini diler, bu vesile ile tüm Eyyübiyeli ve Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Regaip kandilini en içten dileklerimle tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA