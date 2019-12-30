Başkan Kuş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Başkan Kuş'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019 yılının tüm İslam coğrafyasına, ülkemize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi.

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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019 yılının tüm İslam coğrafyasına, ülkemize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kuş yeni yıl mesajında, "Yeni yılın tüm İslam coğrafyasına ve ülkemize huzur, refah ve mutluluk getirmesini dilerim. Acısıyla tatlısıyla 2019 yılını geride bıraktık. 2020 yılı inşallah Eyyübiye yılı olacak. Yapacağımız yeni çalışmalar ve ilçemize kazandıracağımız projelerle ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Daha müreffeh bir Eyyübiye için çalışmaya devam ettiklerini ve 2020 yılında da yeni projelerle Eyyübiye'nin hak ettiği noktalara gelmesi için çalışacaklarını belirten Başkan Kuş mesajında," Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren tüm Eyyübiyelilerin belediyesi anlayışıyla çalışmaya başladık. Çok çalışan ve üreten bir bakış açısıyla ilçemize değerler katmanın çabası içindeyiz. 2020 yılında başlatacağımız ve ilçemize farklı bir görünüm kazandıracak olan vizyonel projelerle ilçemizi hak ettiği noktalara taşımanın gayreti içinde olacağız. Vatandaşlarımızın geride bıraktığımız yıl içinde bizlere olan inancı, güveni ve samimiyeti çalışma azmimizi daha da artırıyor. Yeni yılda da daha çok çalışıp bizlere olan güveni boşa çıkarmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ve İslam coğrafyasına barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime saygı ve sevgi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Eyyübiye, Huzur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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