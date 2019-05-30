Başkan Kuş teşkilat üyeleriyle iftar yaptı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatı, Meclis Üyeleri, mahalle temsilcileri, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Eyyübiye Belediyesi Yerel Yönetimler Konağı'nın avlusunda düzenlenen iftar programına, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ve Kadın Kolları üyeleri, AK Parti Eyyübiye Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde ve Gençlik Kolları üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ile mahalle temsilcileri katıldı.



Düzenlenen iftar programında konuşan Kuş, "Çok değerli kardeşlerim, çok şükür Ramazan ayında bir araya geldik. Tabi amacımız oturup hasbıhal etmek, geçmişi yad etmek. Çünkü bugün biz belediye başkanı olmuşsak bunda sizin de katkınızın fazlasıyla olduğunu biliyoruz. Seçim zamanında her biriniz bir Belediye Başkanı edası ve sevdası ile sokak sokak gezdiniz. Gerek Partime gerekse şahsıma çok büyük destekleriniz oldu. Rabbim sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim yaklaşık 2 aydır Belediye Başkanlığı mazbatasını almış durumdayız. Bu zaman zarfında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sizleri bu süreçte ihmal etmişsek hakkınızı helal edin. İnşallah hep iç içe olup, birlikte hareket edip ilçemizi en iyi noktaya getireceğiz" diye konuştu.



AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da düzenlenen iftar programından dolayı Kuş'a teşekkür edip, birlikte hareket edeceklerini aktardı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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