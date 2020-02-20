Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika

Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi

6 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yapılan çalışmaları denetledikten sonra vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerileri dinledi.

Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yapılan çalışmaları denetledikten sonra vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerileri dinledi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Pınarbaşı mahallesinde hem esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve Abdulkadir Mangal ile birim amirlerinin de eşlik ettiği gezide belediyeye ait araç filosunu test eden Kuş, tertemiz Eyyübiye hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti. İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmaya devam edeceklerini belirten Kuş," Sabahın erken saatinde başkan yardımcılarımızla ile birlikte Eyyübiye'mizdeki sokakları bir bir gezip temizliği denetledik. Esnafımız ve vatandaşlarımız ile istişarelerde bulunduk. Yaklaşık 10 aydır Belediye Başkanlığı görevini ifa ediyoruz. Bu 10 aylık sürede aldığımız kararlarımızı esnafımız ve vatandaşımız ile istişare ederek fikir alıp karara bağladık. İnşallah 5 yıl boyunca seçimlerden önce vaat ettiğimiz gibi Eyyübiye'yi, halkı ve vatandaşı ile birlikte yöneteceğiz ve hizmetlerimizi 5 yıl boyunca ihlaslı ve samimi bir şekilde yürütmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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