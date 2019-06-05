Son Dakika Haberleri: Başkan Kuş vatandaşlarla bayramlaştı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Kuş vatandaşlarla bayramlaştı

45 dakika önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programında, vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını kutladı.

Başkan Kuş vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programında, vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programına katılıp vatandaşlarla bayramlaştı. Harran Kapı mahallesinde bulunan Eyyübiye Belediyesine bağlı Metin Sözen Kültür Merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri,AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri, Mahalle Muhtarı, STK Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin"

Vatandaşların katılım gösterdiği bayramlaşma programında konuşan Kuş, "Eyyübiye Belediyesi olarak bugün bayramlaşma programı düzenledik. Çok yoğun bir katılım vardı. Bu yoğun katılımlarından dolayı gerek Eyyübiye halkına gerek Eyyübiye Belediyesi personellerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz adaylık döneminde de birlik ve beraberlik vurgusu yapmıştık. Bunun semeresini bu bayramda gördük. İnşallah bütün bayramlarda da göreceğiz. Eyyübiyeli kardeşlerim bundan emin olsunlar, dün nasıl iç içeysek bundan sonrada iç içe olacağız ve Eyyübiye'yi hep birlikte yöneteceğiz. Ben bayram vesilesi ile bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim eylesin inşallah" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnası görüntülendi Komşuları, boşanacakları iddia edilen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ı polise şikayet etti Bayramda dünyaca ünlü Kızkumu'na yerli turistler büyük ilgi gösterdi Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kuş vatandaşlarla bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]