Son Dakika Haberleri: Başkan Kutlu'dan İstiklal Marşının Kabulü Mesajı

Başkan Kutlu'dan İstiklal Marşının Kabulü Mesajı

58 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kutlu'dan İstiklal Marşının Kabulü Mesajı, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümünü kutlayan ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İstiklal Marşının bu milletin Kurtuluş Savaşında yazdığı destanın satırlara dökülmüş halini yansıttığını dile getirdi.

Başkan Kutlu, "Kurtuluş Savaşı'nda vatan toprakları işgal altındayken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti'nin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıtmaktadır. Bundan 98 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonra da dalga dalga yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı üstad Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:32 Kaynak: İHA

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