Başkan Kütükcü: "Üretimden ve İhracattan Beslenen Kalıcı Bir Kalkınma Hikayesi Yazmak Zorundayız"

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 31 Mart seçimlerinin ardından bir açıklama yaparak, reform vurgusu yaptı.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 31 Mart seçimlerinin ardından bir açıklama yaparak, reform vurgusu yaptı.



Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Kütükcü, "Önümüzde seçimsiz bir 4.5 yıl var. Bu Türkiye için büyük fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirerek, ekonomide, üretimde güçlü reformlar hayata geçirmek, daha yüksek katma değerli üretimden ve ihracattan beslenen kalıcı bir kalkınma hikayesi yazmak zorundayız" dedi.



Türkiye'nin bir süredir yerel seçim odaklı siyaset gündemiyle meşgul olduğunu, ancak yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından bu gündemin hızla geride bırakılması gerektiğini ifade eden Kütükcü, "Milletimiz dün yüksek bir katılımla 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini tamamladı. Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Artık bugünden sonra hızla ekonomi gündemimize dönmeli, yapacağımız reformlarla ve düzenlemelerle hem içeride hem de dünyada Türkiye'ye karşı güven ortamını güçlendirmeliyiz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından bu yana ekonomide yaşadığımız kayıpları telafi edecek ve yapısal sorunlarımızı çözmeye dönük adımlar atmalıyız. Türkiye için gün, birlik olma günüdür" şeklinde konuştu.



"Geçmişte başardık, yine başarabiliriz"



Kütükcü, Türkiye'nin İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi ülkesi haline geldiğini, bu başarıda istikrar ortamının ve iş dünyasının azminin büyük katkısı bulunduğunu anlatarak, "Ülke olarak geçtiğimiz dönemlerde yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyonla çok yüzleştik. Ancak bunların hepsiyle de mücadele etmeyi, istikrar ortamında ortaya koyduğumuz reformlarla Türkiye'yi büyütmeyi başardık. Bundan sonra da başaracağımıza gönülden inanıyorum. Türkiye, güçlü bir ülke. İş dünyamızın enerjisi yüksek, üretme azmi ve heyecanı yüksek. İş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, reform gündemini öne alacak bir siyasi irade de mevcut. İnşallah içinde bulunduğumuz ekonomik süreci millet olarak hep birlikte yöneterek, sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmeyi, ülkemizin refah seviyesini yükseltmeyi başaracağız" diye konuştu. - KONYA

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