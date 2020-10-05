Başkan Levent Tuncel; projeyi pazarcı esnafına sordu, alkış aldı - Son Dakika

Başkan Levent Tuncel; projeyi pazarcı esnafına sordu, alkış aldı

Halk ile birlikte yönetim anlayışı ile yola çıkan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Levent Tuncel; projeyi pazarcı esnafına sordu, alkış aldı, System.String[]

Halk ile birlikte yönetim anlayışı ile yola çıkan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Çarşamba pazaryeri alanı altına yapılması planlanan yeraltı otoparkı projesini pazarcı esnafına soran Başkan Tuncel; "Sizlerin istemediği bir projeyi bizim yapmak gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in pazarcı esnafı ile bir araya geldiği toplantı, Belediye düğün ve çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun, Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Salih Kılınç, Söke Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı İbrahim Çallıoğlu da bulundu.

"Siz olur derseniz olur"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptıkları görüşmelerin sonucunda Söke Çarşamba pazaryerinin yenilenmesi ve altının yeni projede yer altı otoparkı yapma düşüncesini pazarcı esnafı ile paylaşan Başkan Tuncel; "Özlem Başkanımızla birlikte seçimlerde Söke'yi daha yaşanabilir yapmak üzere sözler verdik. Büyük projelere sıra geldi. Önceliğimiz otopark dedik. Teknik ekibin yaptığı çalışmalarda otopark için en uygun alanlardan biri Çarşamba pazaryerinin altı olduğu ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile yaptığımız görüşmede 'pazaryerini yenileme düşünceniz var. Otoparkla birlikte yeni pazaryeri pazarcılarımıza feda olsun' dedi. Tabi ki bu proje yapılırken fedakarlık yapacak sizlersiniz, o yüzden sizin istemeniz lazım. Sizler 'olur' derseniz altı otopark, üzeri yeni pazaryeri olacak. Oda Başkanı Ümit Coşkun ile görüştük, sizlerin de fikirlerini almak istedik" dedi.

Başkan Tuncel toplantıdan çıkan sonucu Özlem Çerçioğlu ile paylaşacağını, Söke'ye en iyi ve köklü çözümü Başkan Çerçioğlu ile birlikte sunacaklarını söyledi.

Başkan Tuncel'in konuşmasının ardından pazarcı esnafları görüşlerini dile getirdi. Kısa sürede tamamlanacak şekilde pazaryerinin yeniden düzenlenmesini isterlerken, yeraltı otoparkının yapılmasını ise istemediklerini belirttiler.

"Otopark olmayacak ama pazaryeri yenilenecek"

Pazarcı esnafının sözleri üzerine Başkan Tuncel, hiçbir zaman halka rağmen icraat yapmayacaklarını belirterek; "Sizlerin istemediği bir projeyi bizim yapmak gibi bir düşüncemiz yok. Siz istemiyorsanız biz de o alana otopark yapmayacağız. Ancak pazaryerinde sizlerin isteği olan yeniden düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılacak. Pazaryeri hem esnafımız, hem de vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu şekilde kullanabileceği bir hale getirilecek" dedi.

"Pazarcı esnafından alkışlı teşekkür"

Pazarcı esnafları Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e alkışlarla karşılık verirken, kendilerinin fikirlerini dinleyen Başkan Tuncel'e teşekkür ettiler.

Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun; "Başkanımız Levent Tuncel pazarcı esnafının her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kendisine bizi dinlediği, fikirlerimizi aldığı ve halk ile birlikte yönetim anlayışını sergilediği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Tuncel semt pazarları ile ilgili gelen bir soruya da Yenidoğan, Savuca, Fevzipaşa pazaryerleri ile ilgili düşüncelerinin olduğunu, olgunlaştığında bu projeleri paylaşacaklarını belirtti. - AYDIN

Başkan Levent Tuncel; projeyi pazarcı esnafına sordu, alkış aldı
Başkan Levent Tuncel; projeyi pazarcı esnafına sordu, alkış aldı
Başkan Levent Tuncel; projeyi pazarcı esnafına sordu, alkış aldı
Başkan Levent Tuncel; projeyi pazarcı esnafına sordu, alkış aldı

Özlem Çerçioğlu, Ümit Coşkun, Pazaryeri, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Levent Tuncel; projeyi pazarcı esnafına sordu, alkış aldı - Son Dakika

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