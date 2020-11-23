Başkan Limon: "Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz" - Son Dakika

Başkan Limon: "Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz"

23.11.2020 10:54
Başkan Limon:

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, 20 Kasım itibariyle başlamış olan pandemi kısıtlamalarıyla birlikte esnaf ve sanatkarın zorlu bir süreç yaşadığını hatırlatarak, "Hükümetten acil esnaf paketi bekliyoruz, bu konuda gerekli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, 20 Kasım itibariyle başlamış olan pandemi kısıtlamalarıyla birlikte esnaf ve sanatkarın zorlu bir süreç yaşadığını hatırlatarak, "Hükümetten acil esnaf paketi bekliyoruz, bu konuda gerekli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda İçişleri Bakanlığının genelgesiyle alınan tedbirlerin, getirilen kısıtlamaların vatandaşların korunmasına, kollanmasına yönelik olduğunu biliyoruz" diyen Birlik Başkanı Bedir Limon, esnafın beklentilerini ise şu şekilde açıkladı:

"Kısıtlamaya giren esnaflarımızla birlikte maalesef Mart ayından itibaren okullara endeksli olan meslek dallarımızla iştigal eden okul servislerimiz, kantinlerimiz, kırtasiyelerimiz ve fiziken açık fiilen kapalı olan kahvehane işletmecisi esnaflarımız, kıraathanelerimiz, internet cafe ve düğün salonlarımız, hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelerimiz zorlu bir süreç yaşadılar ve maalesef yaşamaya devam ediyorlar. Önümüz kış, çetin bir kış bizi bekliyor. 20 Kasım itibari ile başlamış olan kısıtlamalarla esnaf paketinin gündeme geleceğine dair hiçbir şüphemiz yok. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın, ilgili Bakanlıklarımızın, Milletvekillerimizin nezdinde gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnaf paketinde olması elzem olan aylık nakdi yardımla birlikte hibe desteği, günü gelen tüm kredi ve ödemelerin ötelenmesi, kira yardımı yapılması, mücbir sebepten dolayı Esnafımızın Bağ-Kur primlerinin devletimiz tarafından karşılanması, vergi muafiyetinin getirilmesi, enerji maliyetlerinin karşılanması, servis taşımacılığı Nace kodunda bulunan araçlara MTV muafiyeti gibi esnaf ve sanatkarımızı korumaya ve kollamaya yönelik adımların atılacağına inancımız tamdır." dedi.

Türkiye'de kış aylarıyla birlikte artış gösteren virüs vakaları ve ölümlere dikkat çeken Başkan Limon, "Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyoruz; lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami özen gösterelim. Bunun kul hakkı olduğunun da unutulmaması gerekir. Getirilen kısıtlamalarla fedakarlık gösteren Esnafımız ve yanlarında istihdam edilen kardeşlerimiz maalesef kuralları hiçe sayan kişilerce mağdur edilmektedir. ve bu sayı azımsanmayacak noktadadır. Lütfen ama lütfen kurallara uyalım" diye konuştu. - ERZİNCAN

Başkan Limon: Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz

Esnaf ve Sanatkarlar, 20 Kasım, Erzincan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Limon: 'Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz' - Son Dakika


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