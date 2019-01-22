Son Dakika Haberleri: Başkan Maçı Nusaybinli Çocuklarla İzledi

Başkan Maçı Nusaybinli Çocuklarla İzledi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor – Fenerbahçe maçını Mardin Nusaybin Çocuk Geliş Merkezi Koordinatörlüğü'nde Bursa'ya gelen terör mağduru çocuklarla birlikte izledi.

Başkan Maçı Nusaybinli Çocuklarla İzledi, System.String[]

Terör mağduru çocukların sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nden 36 çocuk, Bursa gezisi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Şehmuz Ak'ın nezaretinde kenti geçen 6-13 yaş arasındaki çocuklar, etkinlik kapsamında Tarihi Belediye Binası'nda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın konuğu oldu. Terör mağduru çocuklarla sohbet eden Yıldız, ziyaretin sonunda çocuklara, çeşitli hediyeler verdi.

İlk kez stada girdiler

Bursa gezisi kapsamında Nusaybinli çocuklara bir sürpriz de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi. Başkan Aktaş, bugüne kadar stadyumda maç izleme imkanı bulamamış çocukları, Bursaspor – Fenerbahçe maçına davet etti. Maçı da çocuklarla birlikte izleyen Başkan Aktaş, çocukların maç heyecanına ortak oldu.

Tek amaçlarının terör mağduru çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirten Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Şehmuz Ak'ın, Bursa gezisi kapsamında verdikleri destekler nedeniyleBaşkan Aktaş'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:58 Kaynak: Bültenler

Nusaybin, Bursa, Güncel
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