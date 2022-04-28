Başkan Maçoğlu: İtfaiye birimimizin elektriğini zorla kesmeye geldiler - Son Dakika
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Başkan Maçoğlu: İtfaiye birimimizin elektriğini zorla kesmeye geldiler

28.04.2022 14:41
Başkan Maçoğlu: İtfaiye birimimizin elektriğini zorla kesmeye geldiler

TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamada, itfaiye birimlerinin elektriğinin enerji şirketi tarafından zorla kesilmeye çalışıldığını ve personelin buna müsaade etmediğini belirtti.

TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamada, itfaiye birimlerinin elektriğinin enerji şirketi tarafından zorla kesilmeye çalışıldığını ve personelin buna müsaade etmediğini belirtti.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, enerji şirketinin itfaiye biriminin elektriğini zorla kesmeye geldiğini belirtti. Maçoğlu, paylaşımında, "Belediyemiz itfaiye biriminin elektriğini zorla kesmeye gelen görevlilere, belediye personelimizce müsaade edilmemiştir. 24 saat esasıyla çalışan, acil durumlara müdahale eden itfaiye biriminin elektriğini kesmeye kalkan bir anlayışı anlamamız mümkün değil. Kamu kurum ve kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kamunun bünyesinde, temel bir hak olan elektrik hizmetini özelleştirerek kamu kurumlarını çalışmaz hale getiriyorlar. Malum şirketi Dersim halkıyla birlikte mahkum edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enerji şirketi yetkilileri de konuyla ilgili, daha sonra bir açıklama yapacaklarını belirtti.

Başkan Maçoğlu: İtfaiye birimimizin elektriğini zorla kesmeye geldiler
Başkan Maçoğlu: İtfaiye birimimizin elektriğini zorla kesmeye geldiler
Başkan Maçoğlu: İtfaiye birimimizin elektriğini zorla kesmeye geldiler
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Fatih Mehmet Maçoğlu, İtfaiye, Tunceli, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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