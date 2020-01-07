Başkan mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
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Başkan mahalle muhtarlarıyla buluştu

6 saat önce

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, mahalle muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.

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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, mahalle muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.


2020 yılının ilk mahalle muhtarları istişare toplantısı yapıldı. elediye pasajında düzenlenen toplantıda Orhaneli'ye bağlı bütün mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Ali Aykurt, "Ne kadar çok bir araya gelirsek meselelerimizi çözmek için o kadar çok fırsat bulmuş oluruz. Çöp ayrıştırma merkezi inşaatına başlandı. Bu yaz dönemine yetiştirilecek. Köylerden ve ilçe merkezindeki toplanan çöpler vahşi depolama alanına değil de çöp aktarma merkezine getirilip orada tasnif edilecek. Bursa'da dönüşüme gidecek. İlçemizde çöp depolaması yapılmayacak" dedi.


Belediye envanteri hakkında bilgi veren Aykurt, envantere yeni katılan et nakil aracını tanıttı. Cenaze hizmetlerinde kullanılacak aracın ilerleyen günlerde envantere katılıp hizmete başlayacağının müjdesini veren Aykurt, ilerleyen zamanda çağrı merkezi kurulacağını, çalışmaların ve görüşmelerin başladığını belirterek, Meslek Yüksekokulu çağrı hizmetleri bölümünden mezun olan gençlere iş imkanı sunulacağını belirtti. Başkan konuşmasının ardından mahalle muhtarlarıyla kahvaltı yaptı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:23 Kaynak: İHA
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