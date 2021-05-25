'Başkan Mahallemizde' Yenidoğan'daydı - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 'Bir Maniniz Yoksa' sloganıyla başlattığı 'Başkan Mahallemizde' çevrim içi buluşmaları sürüyor.

Başkan Yardımcılarıyla birlikte Yenidoğan Mahallesi sakinlerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, mahalle muhtarı Adem Atasoy ve diğer katılımcılarla hem sohbet etti hem de istek ve taleplerini dinledi. Çeşitli konulardaki öneri ve projeleri de not alan Başkan Yalçın, fikir ve önerileriyle Talas'ın gelişip güzelleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Programda ilk sözü alan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy, "Başkanım mahallemize hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı ve "Bütün sıkıntılarımızı çözdünüz, tüm taleplerimiz karşılık buldu. Sizinle tanışmak ve çalışmak bizim için bir şereftir. Talas'ın adını her yere duyurdunuz. Allah sizden razı olsun" dedi.

Programa babası ile birlikte katılan Efe Sorgulu'nun konuşması ise katılımcılara hoş anlar yaşattı. Büyük oyun parkı isteyen çocuğun isteğini kırmayan Başkan Yalçın, mahalleye yeni nesil bir oyun grubu kurulması sözü verdi.

Yapılan çalışmalardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajının dile getirildiği programda ayrıca çocuklar için mini trafik parkuru, çocuklara yönelik yüzme kursu, kaykay pisti, bisiklet yolu, Ali Dağı 360'ta atlı tur ve hobi bahçesi gibi konularda öneriler geldi.

Programa katılan engelli vatandaş Mustafa Kandağ'ın talebi ise anında yanıt buldu. Tekerlekli sandalyesi ile gidip gelebilmek için engellilere özel otobüs talep eden Kandağ'a Başkan Yalçın'ın yanıtı "Sen bizi ara, ne zaman nereye gideceksen biz seni tekerlekli sandalye ile binilebilen özel yapım araçla götürüp getiririz" şeklinde oldu.

Başkan Yalçın programın sonunda ise tüm katılımcılara gümüşten yapılma ay-yıldızlı rozet hediye etti. - KAYSERİ