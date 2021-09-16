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Başkan Mahçiçek, 1. Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti - Son Dakika

Başkan Mahçiçek, 1. Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti

16.09.2021 20:51
Başkan Mahçiçek, 1. Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti

Başkan Mahçiçek, 1. Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye EttiOnikişubat Belediyesi her yıl olduğu gibi ilçesinde bulunan tüm 1. sınıf öğrencilerine 10 bini bu yıl olmak üzere 7 yılda toplam 85 bin okul çantası ve kırtasiye setini teslim etti.

Başkan Mahçiçek, 1. Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti

Onikişubat Belediyesi her yıl olduğu gibi ilçesinde bulunan tüm 1. sınıf öğrencilerine 10 bini bu yıl olmak üzere 7 yılda toplam 85 bin okul çantası ve kırtasiye setini teslim etti. Kırsal mahalleler başta olmak üzere dağıtımları gerçekleştirilen hediye çantalar bugün Ali Sezai Efendi İlkokulu'nda, Kaymakam Serkan Keçeli, AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen'in katılımıyla öğrencilere takdim edildi.

Sınıf ortamında protokolün bizzat 1. sınıf öğrencilerine takdim ettiği çantaları alan çocuklar okula yeni başlamanın da heyecanıyla mutlu oldular. Serintepe mahallesinde bulunan okulda incelemelerde bulunan Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Başkan Mahçiçek okulun en kısa zamanda yenileneceği müjdesini de verdi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli verdiği röportajda şu sözlere yer verdi.

"Geçen hafta itibariyle okullarımızı açtık. Okullarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Çocuklarımız çok iyi bir seviyede kurallara uyuyorlar. Bu anlamda inşallah hayırlı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı olması temennisinde bulunuyorum. İnşallah yıl sonuna kadar okullarımızı hiç kapatmadan eğitime devam edebilmeyi umut ediyoruz. "

"Onikişubat Belediyemizin eğitime verdiği önemi biliyoruz. Belediyecilik sadece yol yapmak, bina yapmaktan oluşmuyor. İnsana yatırım belki de yatırımların en değerlisidir. Sağ olsunOnikişubat Belediye Başkanımızda bu bilinçle hareket ediyor. Bugünde burada çocuklarımıza kırtasiye malzemelerinden oluşan bir eğitim materyali hediyesinde bulunduk. İnşallah tüm belediyelerimizde eğitime olan katkının devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise şu şekilde konuştu.

"Onikişubat Belediyemizin eğitim alanına çok büyük katkıları oldu. Bugün de Ali Sezai Efendi İlkokulunda öğrencilerimizle bir araya gelmek suretiyle hem onların halini hatırını sorduk hem muhabbet ettik hem de geleceğimiz olan yavrularımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları noktasında belediyemizin hazırladığı kırtasiye ürünleri olan çantaları dağıttık. Çıkışta aileleri ile konuştuk. Onikişubat Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem bugünkü hem de bundan önceki eğitim-öğretime verdiği desteklerin tamamı açısından kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Eğitime her türlü desteği vermek bizim üzerimize vazifedir. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. "

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

"Bir şeyin farkındayız. Fiziki olarak her şeyi yapabilirsiniz ama oraları yönetecek, memleketi daha iyi noktalara taşıyacak, iyi yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Bunun ilk basamağı da okullarımız. Onikişubat Belediyesi olarak bugüne kadar 7 tane okul yaptık. Kültür evleri, havuzlar yaptık. Bunun yanında her yıl okullar açılırken en azından ihtiyaç sahibi ailelerimizin küçük de olsa ihtiyaçlarını karşılamak bakımından içinde kırtasiye ürünleri olan çantalar dağıtıyoruz. Onikişubat Belediyesi bugüne kadar 85 bin çanta dağıttı. Geçen yıl pandemi dolayısıyla herhangi bir dağıtımımız olmadı ama bu yıl tekrar başladık. Bu yılda 10 binin üzerinde çanta dağıttık. Ekinözü, Çağlayancerit, Nurhak'taki okullarımıza çanta gönderdik. Dolayısıyla okulların açılışında çam sakızı, çoban armağanı çantalarımızı çocuklarımıza temin edip, onlara ulaştırdık. Bugünde Serintepe Mahallemizde Ali Sezai Efendi İlkokulumuzda çocuklarımıza çantalarını dağıttık. Eğitimle ilgili çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. İnşallah gelecek nesillerimizin daha iyi yetişmesi için Onikişubat Belediyesi olarak bütün imkanlarımıza gayret göstereceğiz. Ben bu eğitim yılının çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim çalışmalarımızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. "

Velilelerle de sohbet eden Başkan Mahçiçek ve protokol ailelerin dilek ve taleplerini dinledi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Mahçiçek eğitime verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Mahçiçek, 1. Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti

Serkan Keçeli, Onikişubat, Hisarcık, Okul, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Mahçiçek, 1. Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti - Son Dakika


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