Başkan Mahçiçek: "Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız" - Son Dakika

Başkan Mahçiçek: "Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız"

13.02.2021 10:14

Başkan Mahçiçek: "Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız" Kahramanmaraş milletvekilleri, Expo 2023 fuar alanında fidan dikimi gerçekleştirdi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Kahramanmaraş'ın marka değeri Expo; turizm ve ekonomimizi üst noktalara taşıyacak" dedi.

Başkan Mahçiçek: "Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız"

Kahramanmaraş milletvekilleri, Expo 2023 fuar alanında fidan dikimi gerçekleştirdi

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Kahramanmaraş'ın marka değeri Expo; turizm ve ekonomimizi üst noktalara taşıyacak" dedi.

Expo 2023 projesi kapsamında AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleriyle birlikte Expo alanını ziyaret eden Başkan Mahçiçek, burada vekillerle beraber fidan dikim gerçekleştirdi.

Fidan dikiminin arından milletvekilleriyle beraber değerlendirme toplantısına katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Expo 2023 projesinin, Kahramanmaraş'ı uluslararası düzeyde üst sıralara çıkaracağını ifade eden Başkan Mahçiçek, "Expo alanımızı vaktinde tamamlayıp milletimizin hizmetine teslim edeceğiz" dedi.

Mahçiçek, "Kahramanmaraş'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü ve bugün milletvekillerimiz ile beraber programlarımızı tamamlayıp kentimiz için çok önemli olan, kentimizin marka değerini hem ulusal, hem de uluslararası değerde çok yükseklere taşıyacak önemli bir projenin geldiği noktayla ilgili hangi aşamada olduğuyla ilgili milletvekillerimize anlatacağız. 2023 yılına kadar bu projenin kapsamında olan yeni projeler var onları anlatacağız. Onlarında güzel destekleriyle, Kahramanmaraş'ımız için çok önemli olan ve tanınmasını, ekonomisini ve turizmini üst noktalara taşıyacak bu proje. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde güzel bir tevafuk ile Expo alanımızı vaktinde tamamlayıp milletimizin hizmetine teslim edeceğiz.

Başkan Mahçiçek: Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız
Başkan Mahçiçek: Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız
Başkan Mahçiçek: Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız
Başkan Mahçiçek: Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, AK Parti, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Mahçiçek: 'Expo alanımızı milletimizin hizmetine sunacağız' - Son Dakika


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