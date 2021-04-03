Başkan Mahçiçek, "Her zaman özel çocuklarımızın yanındayız" - Son Dakika

Başkan Mahçiçek, "Her zaman özel çocuklarımızın yanındayız"

03.04.2021 10:28
Başkan Mahçiçek,

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli bireylerin daha iyi standartlarda eğitim alacakları alanların çoğalmasını temenni ediyorum" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli bireylerin daha iyi standartlarda eğitim alacakları alanların çoğalmasını temenni ediyorum" dedi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle açıklama yapan Başkan Mahçiçek, "Nisan ayında Otizm Farkındalık Ayı çerçevesinde tüm dünyada otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir" dedi.

1985'de her 2 bin 500 çocuktan 1'ine konulurken, bugün doğan her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile dünyaya geldiğini ifade eden Başkan Mahçiçek, "otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile tüm dünyada eşzamanlı düzenlenen 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına Onikişubat Belediyesi olarak bizde destek veriyoruz" dedi.

Ayrıca Başkan Mahçiçek, "otizmemaviışıkyak" etiketi ile duyarlı bireyler de sosyal medya hesapları üzerinden otizmin farkındayız ve onların yanındayız mesajlarını paylaşmaları hususuna dikkat çekti.

Başkan Mahçiçek konuşmasının devamında, "Belediye olarak yakın bir zamanda otizm merkezi projesinin hayata geçirileceğini" ifade ederek, "otizmli bireylerimiz için eğitim, rehabilitasyon, spor, sanat ve kültür alanlarında eğiterek toplumsal hayata katılmalarını amaçlıyoruz. Otizmli bireylerimizin özel eğitimi için ne gerekiyorsa merkezimizde bulunacak ve ailelerimiz ücretsiz bir şekilde buralardan istifade edecekler. Daha önce Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi (KIYAM) ile engelli bireylerimizin günü birlik bakım ve rehabilitelerinin yapılacağı, Hamidiye- Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile de ( DOKMER) down sendromlu çocuklarımız için bir tesisi ilçemize ve şehrimize kazandırdık. Yine ilçemizdeki Umudum Otizm Derneğimizle istişarelerde bulunarak otizmli bireylerimiz için özel park alanına sahip bir tesis projemiz var. En kısa sürede bu çalışmamız hizmete girecek. Tüm tesislerimizde erişilebilirliğe engelli kullanıma çok özen gösteriyoruz." dedi.

Onların hayatında ve istihdama katılmasının önemine de vurgu yapan Başkan Mahçiçek, "Özel çocuklarımızın ve ailelerinin çektiği sıkıntılardan haberdarız. Her zaman özel çocuklarımızın yanındayız Onikişubat Belediyesi olarak. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli bireylerin daha iyi standartlarda eğitim alacakları alanların çoğalmasını temenni ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Mahçiçek, Her zaman özel çocuklarımızın yanındayız

Hanefi Mahçiçek, Engelli, Nisan, Otizm, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Mahçiçek, 'Her zaman özel çocuklarımızın yanındayız' - Son Dakika


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