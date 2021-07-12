Başkan Mahçiçek, LGS Şampiyonlarıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Başkan Mahçiçek, LGS Şampiyonlarıyla Kahvaltıda Buluştu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 6 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavında başarılı olan öğrenci ve aileleriyle birlikte Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda kahvaltı programında bir araya geldi. Programa, İçişleri Komisyon Başkanımız ve Milletvekilimiz Celalettin Güvenç, Milletvekilimiz İmran Kılıç, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, AKParti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan AK katıldı.

İçişleri Komisyon Başkanımız ve Milletvekilimiz Celalettin Güvenç şu sözlere yer verdi.

Başarılarınız sadece anne babalarınızı değil, şehri yöneten biz abilerinizi de gururlandırdı. İyi ki varsınız, bizleri duygulandırdınız. Bu ülke bu bayrak altında ayakta kalacaksa, ileri gidecekse, teknoloji üretecekse senin gelişmene ihtiyacımız var, sana ihtiyacımız var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm çabamız gençlerimizin, şimdiki nesillerden daha ileriye gitmesi, bilgi ve teknolojiyle haşır neşir olması ve onların yaptığı üretimle bu ülkemizin daha bağımsız olması ve ayaklarının üzerinde durması içindir.

Anne ve babalarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Aynı disiplinle çalışmaya devam ederek dünya çapında eserler üreteceğinize inanıyorum.

Siyasete girdiği ilk günden beri halkına hizmet eden Başkanımız Hanefi Mahçiçek'ede ayrıca teşekkür ediyorum.

Milletvekilimiz İmran Kılıç şu sözlerle aile ve öğrencilere seslendi.

"Başarı tesadüf değildir. Öğrencilerin kendi kabiliyet ve gayretleriyle beraber öğretmen, aile, Hanefi Ağabeyimizi gibi eğitim faaliyetlerine her türlü desteği veren insanların emeklerinin karşılığı oluyor.

Hanefi Ağabeyimiz Belediye Başkanı olmasının yanı sıra bu memleketin de ağabeyidir. Memleket hizmetlerinin yanı sıra gençleri ve ailelerinin başarılarını ödüllendirmekte ve yanlarında olmaktadır. Huzurlarınızda kendisini tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizi ve ailelerini de bu başarılarından dolayı kutluyorum. "

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli şu sözlerle kendini ifade etti.

"Bu yıl eğitim için zorlu bir yıl oldu. Uzaktan da olsa, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin büyük fedakarlıklarıyla bu sınava girdiler ve emeklerinin karşılığını aldılar.

Bu başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Sanırım bir anneye ve babaya verilebilecek en güzel hediyeyi öğrencilerimiz, ailelerine verdiler.

Emeği geçen öğretmenlerimize, okul idarecilerine ve velilerimize de teşekkür ediyorum.

Sadece ilim yönüyle değil ahlaken de gelişmiş, vatanına milletine bağlı hayırlı insanlar olacağınızı düşünüyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. "

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçekise şu sözlere yer verdi.

"Öğrencilerimiz uzaktan eğitimle birlikte zorlu bir yıl geçirdiler. Aynı zamanda LGS sınavına hazırlandılar, emek sarfettiler ve o emeklerinin karşılığını da aldılar.

Eğitim her zaman bizim önceliğimiz oldu. İlçemizde öğrencilerimizi, gençlerimizi önceleyerek yatırım ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bilgi ve Kültür Evlerimiz, Spor Salonlarımız, Yüzme Havuzlarımız, Bisiklet ve Yürüyüş Yolumuz ile gençlerimizin eğitim, spor ve eğlence ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Gençlerimizin başarısı, ailelerine ve ülkelerine olan bağlılıkları bu yaşlarda kazanılır. Böyle değerli evlatlara sahip olduğunuz ve böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için ailelerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. "

Öğrencilerine isimleri yazılı plaket takdimi ve kitap hediye edildi. Program sonrası öğrenciler ve aileleri gönüllerince bisikletlere binerek eğlendiler.

Milletvekilleri ve Başkan Mahçiçek'le fotoğraf çektiren öğrenci ve veliler, Başkan Mahçiçek'e bu güzel programdan dolayı teşekkür ettiler.