Başkan Mahçiçek: "Oylarla İlgili Gerekli Düzenleme Yapıldı"
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 31 Mart seçimleri sonrası sandık tutanaklarının sisteme giriş sırasında yapılan giriş hatalarının düzeltildiğini söyledi.
Kahramanmaraş
'ın Onikişubat
Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
31 Mart seçimleri sonrası sandık tutanaklarının sisteme giriş sırasında yapılan giriş hatalarının düzeltildiğini söyledi.
Hatanın sistemden kaynaklandığını kaydeden Başkan Mahçiçek, "Sandık kurullarınca düzenlenen sonuç tutanaklarının sisteme giriş esnasında 'sehven' yapılan giriş hatalarının ilçe seçim kurulunca, ilçe birleşme tutanaklarında tespit edilmesi nedeniyle düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme neticesinde; belediye meclis üyeliği 153 bin 575 oy, belediye başkanlığı ise, 147 bin 118 oy almış, yüzde 66,53 oranları sisteme kayıt edildi. Değişen rakamlar sonucunda belediye meclis üyeliğine bir aday daha girmeye hak kazandı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:42 Kaynak: İHA
Pınar Altuğ, 25 Yıl Önceki Fotoğrafıyla Nostalji Yaptı!
AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı