Son Dakika Haberleri: Başkan Mahçiçek: "Türkiye sağlık alanında çağ atladı"
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Başkan Mahçiçek: "Türkiye sağlık alanında çağ atladı"

6 saat önce

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye'nin sağlık anlamında büyük kazanımlar elde ettiğini ve yurt dışından hastaların tedavi için geldiğini söyledi.

Başkan Mahçiçek:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye'nin sağlık anlamında büyük kazanımlar elde ettiğini ve yurt dışından hastaların tedavi için geldiğini söyledi.


Onikişubat Belediyesi'nin lösemili çocuklar için verilen sabah kahvaltı programında konuşan Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş'ta 400, Türkiye'de ise 40 bin civarında lösemili çocuğun olduğunu söyledi. Türkiye'nin sağlık anlamında önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Başkan Mahçiçek, Türkiye'nin her alanda büyüyüp dünyaya sözünü geçiren bir ülke olacağını söyledi. Mahçiçek, "Bugün sabah kahvaltısında çocuklarımızla buluştuk. Bütün çocuklarımıza Allah şifalar nasip etsin. Hastalık kolay değil ama bu bir kader ve imtihandır. Bizim inancımızda, hastalık sağlığın inancı olarak adlandırılır. Bizdeki verilere göre 400 tane lösemili çocuğumuz var. Türkiye'de 40 bin lösemili çocuğumuz var. Ama bu ülke büyük bir ülke ve Türkiye sağlık anlamında çok iyi bir ivme kazandı çağ atladı. Artık yurt dışından sağlık için insanlar Türkiye'ye geliyor. Artık hastanelerde rehin kalmıyoruz ve devlet bütün imkanlarımızla yanımızda. Türkiye sağlık anlamında çağ atlamış durumundadır. Bu ülkenin insanlarına zeytinyağı yedirmediler, katı yağ yedirdiler ve hasta ettiler. Bu ülkenin insanlarına sütü içirmediler, süt tozu içirdiler. Ama bugün bunları biliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Onikişubat, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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