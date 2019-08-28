Son Dakika Haberleri: Başkan Mahmut Uçar Yakutiye Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi.
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Başkan Mahmut Uçar Yakutiye Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi.

31 dakika önce

Bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Yakutiyespor Futbol Takımı'na Başkan Mahmut Uçar'dan prim jesti geldi.

Başkan Mahmut Uçar Yakutiye Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi., System.String[]
Bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Yakutiye spor Futbol Takımı'na Başkan Mahmut Uçar'dan prim jesti geldi.

Sezon hazırlıklarını Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan Snowdora Otel'de sürdüren ve sezona iddialı hazırlanan Yakutiyespor futbol takımı ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Başkan Mahmut Uçar, sporculara güvendiğini ifade ederek, alacaklarının ilk taksidini peşin ödeme sözü verdi ve başarı dileğinde bulundu.

Sporcu ve teknik heyetle sohbet ederek, taleplerini dinleyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, takımın başarısı için çalışacaklarını kaydederek " Bu yıl vereceğimiz pirimler ve diğer ödemelerimizde artış yaptık. İnşallah gücümüz yettiğince desteğe devam edeceğiz. Yeter ki sizler de elinizden gelen gayreti göstererek, hem belediyemizi hem de ilimizi sportif alanda başarıyla temsil edin" dedi.

Başkan Uçar, fair play kurallarına çok dikkat etmelerini istediği futbolculardan bu konuda spor camiasına örnek olmalarını da beklediğini ifade etti.

Yakutiyesporlu futbolcular ise Başkan Mahmut Uçar'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, başarılı olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler. - ERZURUM
Mahmut Uçar, Yakutiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:04 Kaynak: İHA
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