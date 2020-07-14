Başkan Mahsum Altunkaya'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Başkan Mahsum Altunkaya'dan 15 Temmuz Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı


Mesajında, gücünü milletten almayan hiçbir oluşumun meşru olmadığı gibi amacına da ulaşmasının mümkün olmayacağını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, "15 Temmuz 2016'da, millet iradesini yok saymak isteyen bir grup, haince ve alçakça bir planla darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak milletimizin canı pahasına darbeye geçit vermemesi üzerine hainler alçakça emellerine ulaşamadan püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbe gecesi meydanlara inen milletimizin tanklara, toplara ve güçlü silahlara karşı canını siper ederek darbecileri bozguna uğrattığı bu kahramanlık destanı dünyada ender rastlanılacak bir durumdur. Bu başarı, bu gurur hepimiz için övünç kaynağıdır. 15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen hainleri bir kez daha lanetliyor, o gece sokaklara çıkarak canı pahasına darbecilere karşı duran milletimizin tüm fertlerini de kutluyoruz" ifadelerini kullandı.


Hain darbe girişimi ile dünyada sözü dinlenen, her konuda fikri sorulan, adeta dünya siyasetine yön veren güçlü bir Türkiye'ye engel olunmak istendiğini vurgulayan Mahsum Altunkaya, "Çünkü, bu bölgede Türkiye gibi güçlü bir devlet, bazılarının hain çıkarları için en büyük engeldir. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, daha güçlü bir Türkiye için, daha aydınlık yarınlar için birlik ve beraberliğimizi koruyarak, daha fazla çalışacağız, üreteceğiz ve ihracat yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Mahsum Altunkaya'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Son Dakika

16:20 Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
16:20
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 16:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Mahsum Altunkaya'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]