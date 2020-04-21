Başkan Mahsum Altunkaya'dan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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Başkan Mahsum Altunkaya'dan 23 Nisan Mesajı

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mahsum Altunkaya'dan 23 Nisan Mesajı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Mesajında birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Başkan Altunkaya, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek korona virüs önlemleri çerçevesinde çocuklar başta olmak üzere herkesin kurallara uyması gerektiği çağrısında bulundu. Alturkaya mesajında, "Yeni nesillere miras olarak bırakılacak güçlü ve büyük Türkiye için herkes kendi alanında daha çok çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracata katkı sağlamak zorundadır. Bugün ülkemiz ve çocuklarımız için çok önemli tarihi bir gün. Ancak dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını göstermiştir ki bilim ışığının aydınlattığı yollarda yürüyerek geleceğimizi teminat altına alabiliriz. Bu gün TBMM'nin kuruluşunun 100.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını önceki yıllarda olduğu gibi meydanlarda büyük törenlerle kutlamıyor olabiliriz, ancak gerek kendi sağlığımız için, gerekse yarınlarımızın geleceği için bu milli günümüzü evlerimizde, balkonlarımızda aynı inanç ve ruhla kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.


"23 Nisan tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır"


Başkan Altunkaya mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Birinci Dünya Savaşı sonrası milletimizin işgal kuvvetlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadelenin sonucunda kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan ayrıca, tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayramdır" ifadelerini kullandı.


"İnsanlığın geleceği bilim ışığıyla aydınlatılır"


Altunkaya'nın mesajının son bölümünde ise, "Çocuklarımıza devraldığımızdan daha güçlü bir ülke ve gelecek bırakabilmek için bundan sonra daha çok çalışmak, yeniliklerin bütün sektörlerde yayılması ve yaygınlaşması için çaba göstermek zorundayız. Dünya genelinde yaşanan corona virüs salgını yeni bir dönemin de başlangıcı olarak değerlendirilmeli. İnsanlığın geleceği olan çocuklarımızın ve insanlığın sağlığı için bilimsel çalışmalara ve bu tür salgınlarla mücadele yöntemlerine daha çok ağırlık vermek zorundayız. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitimlerini alabilmeleri içinde vatandaş olarak eğitim kurumlarımıza gerekli her türlü desteği sağlamak zorundayız. Güçlü ve büyük Türkiye'nin gelecekte dünyanın lider ülkeleri arasında yer alacağına olan inancımız sonsuzdur. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın bu güzel bayramını kutlarken, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerimizi ve balkonlarımızı Türk bayraklarıyla süsleyerek büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sağlığımız için evde kalalım, 23 Nisan sabahı balkonlarımızda bayram coşkusunu yaşayalım " denildi. - GAZİANTEP

23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:30 Kaynak: İHA

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