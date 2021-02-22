Başkan Makas, "Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız" - Son Dakika

Başkan Makas, "Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız"

22.02.2021 10:45
Başkan Makas,

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, geçtiğimiz gün evi kurşunlanan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve teşkilat üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, geçtiğimiz gün evi kurşunlanan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve teşkilat üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, çiftlik evinin kurşunlanması sonucu büyük tehlike atlatan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve yöneticilerine moral ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan silahlı saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Makas, "Belediye Başkanımız Güray Yüksel'e ait çiftlik evine yapılan silahlı saldırıda mağdur olan; Ezine İlçe Başkanımız Mehmet Ünsal, Belediye Başkanımız Güray Yüksel ve İl Genel Meclisi Üyemiz Murat Yahya Sezgin'e geçmiş olsun diyorum. Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız" dedi.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Silahlı saldırı olayında adli sürecin başladığını ve sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Makas, "Başkanlarımızın hayatlarının söz konusu hadiseden dolayı zarar görmemesi, hepimizin yüreğine su serpmiştir. Tarafımızca herhangi bir siyasi sebebi olmadığını bildiğimiz söz konusu olay ile ilgili adli süreç başlamış olup, yüce Türk adaletinin gereğini yapacak olması gönlümüzü rahatlatmaktadır. AK Parti teşkilatı olarak başkanlarımızın yanında olduğumuzu ve adli sürecin de bizatihi takipçisi olacağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Başkan Makas, Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız

Güray Yüksel, Çanakkale, AK Parti, Ezine, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Makas, 'Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız' - Son Dakika


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