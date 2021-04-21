Başkan Makas: "İktidar uğruna darbelerden medet uman zihniyet, karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 'Sonu umarım Adnan Menderes'e benzemez' diyerek tehdit içerikli ifadeler kullanmasına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, çok sert tepki gösterdi.

Başkan Makas yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi sonrası dönemin başbakanı Adnan Menderes'in idam edilmesi, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmesine rağmen, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bu utanç verici olayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etme aracı olarak kullanmasını şiddetle kınıyorum. Bu utanmaz davranış, sadece Cumhurbaşkanımızı değil, demokrasi ve özgürlük yolunda bugüne dek büyük bedeller ödeyen aziz milletimizi de hedef almıştır. Engin Altay'a hatırlatmak isterim ki, birtakım karanlık odakların Türkiye'ye askeri darbeler aracılığıyla ayar verme dönemi geride kalmıştır. Bunun en büyük ispatı da 15 Temmuz hain darbe girişiminin, aziz milletimizin cansiperane direnişi neticesinde başarısızlığa uğramasıdır. Sırf iktidar olabilme uğruna hala darbelerden medet uman bu aciz zihniyet, karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir. Şüphesiz ki yüce milletimiz günü geldiğinde bu sözlerin hesabını sandıkta soracaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, hedeflerine güçlü, kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Gücünü milletinden alan bu kutlu yürüyüş, elbette birilerini rahatsız edecektir. Birtakım karanlık odakların misyonunu kendisine ilk edinen, kendi çıkarlarını milletinden üstün gören ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini sadece parti menfaatleri söz konusu olduğunda kullanmaktan çekinmeyen CHP için iktidar olmak, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da hayalden öte geçemeyecektir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Altay hakkında tehdit suçlamasıyla soruşturma başlatmasından duyduğum memnuniyeti ifade ederken, CHP'li Altay'ın hukuki çerçevede gerekli cezayı alması için atılacak adımların takipçisi olacağımızı da belirtmek isterim". - ÇANAKKALE