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Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

30.06.2021 11:44
Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet Eceabat ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet Eceabat ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Makas'a ilçe ziyaretinde; İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.

Vatandaş ve esnaf ziyaretleri sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Makas, "Çanakkale'mizin tüm kesimlerine dokunmaya gayret gösteren bir yapıya sahibiz. AK Parti İl Başkanlığı olarak Çanakkale'mizin tüm ilçelerine ziyaretler planlayıp esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Eceabat ilçemizde teşkilatımızla birlikte esnafımıza gittik. Dün Bayramiç ilçemizdeydik, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu'yla beraber oradaki esnaf ve vatandaşımızın sorunlarına kulak verdik. Bugün ise boğazın incisi Eceabat'tayız. Eceabat halkına bizleri misafir ettiği için teşekkür ederiz" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Çanakkale, AK Parti, Eceabat, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Makas, ilçe ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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