Başkan Makas: "Millete ayar vermeye çalışanlar, aklını başına alsın" - Son Dakika

Başkan Makas: "Millete ayar vermeye çalışanlar, aklını başına alsın"
14.10.2020 16:15
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi.
İl Başkanı Makas kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hedeflerine kenetlenmiş güçlü bir Türkiye var. Neden mi? Çünkü, millet iradesinin gölgesi bile, tüm ışıklardan daha aydınlıktır. Işıklar yanıyor, deyip, deyip milletin iradesine ayar vermeye çalışanlar, aklını başına alsın!" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE
Son Dakika Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Belhanda ve Feghouli performanslarını artıramazlarsa kadro dışı kalabilirler İstismar edildiklerine yetkilileri inandıramayan iki kız çocuğu intihar etti Son Dakika! AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı