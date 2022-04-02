Başkan Malkoç: "Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi" - Son Dakika
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Başkan Malkoç: "Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi"

02.04.2022 16:19

Başkan Malkoç: "Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi" Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala sezonu değerlendiren Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Sezonun yarısına kadar iyiydi.

Başkan Malkoç: "Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi"

SAMSUN - Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala sezonu değerlendiren Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Sezonun yarısına kadar iyiydi. Mazot ucuzdu. Neredeyse bütün balıklar oldu. Sezonun diğer yarısından sonra dünyada oluşan bu ekonomik kriz bizi de etkiledi" dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini belirten Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, yılbaşından sonra artan yakıt fiyatlarından dolayı denize çıkmakta zorlandıklarını ifade etti. Şu an çaça balıkçılığına çıktıklarını söyleyen Atıf Malkoç, "Sezonun yarısına kadar iyiydi. Mazot ucuzdu. Sezonun diğer yarısından sonra dünyada oluşan bu ekonomik kriz bizi de etkiledi. Yılbaşından bu yana kadar denize çıkmıyoruz. Mazotun ucuzlamasını bekliyoruz. Denizde artık balık olup olmamasından vazgeçtik. Tek sıkıntımız mazot fiyatlarıdır" diye konuştu.

"Yılbaşına kadar iyi balıkçılık oldu" diyen Malkoç şunları söyledi:

"Denizde balıklarımız var ama denize çıkmaya tekne kalmadı. Masraflarımız çok çok ağır durumdadır. Orkinos balıkçılığı ile ilgili bugün bizim teknelerimiz, ağlarımız, her şeyimiz var olduğu halde bizi diskalifiye ettiler. Kriterlerimiz bu yıllara kadar vardı. Yazın gırgır balıkçılığına çıkmamız lazımmış. Bizim Samsun bölgesinden orkinos avcılığına çıkan 2-3 tane teknedir. Seneye kadar beklentimiz mazotun düşmesidir. Seneye kadar böyle giderse bu filo denize çıkamaz. Bu sene bütün balıklar oldu. Hamsi oldu. Palamut hariç bütün balıklar oldu. Şu an istavrit var.

Başkan Malkoç: Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi
Başkan Malkoç: Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi
Başkan Malkoç: Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi

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Ekonomik Kriz, Motorin, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Malkoç: 'Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi' - Son Dakika


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