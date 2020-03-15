Başkan Maşlak: "Haksız fiyat artışına karşı disiplinli olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Maşlak: 'Haksız fiyat artışına karşı disiplinli olacağız' - Son Dakika

Başkan Maşlak: "Haksız fiyat artışına karşı disiplinli olacağız"

7 saat önce

Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından rağbet gören ürünlerde fahiş fiyat artışı konusunda açıklama yaptı.

Başkan Maşlak:

Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından rağbet gören ürünlerde fahiş fiyat artışı konusunda açıklama yaptı.


"Bu konuda disiplinli olmalıyız" diyen Başkan Maşlak; "Develi Ticaret Odası olarak, Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreç karşısında Devletimizin almış olduğu önlemlerin arkasında olduğumuzu sürekli vurguluyoruz. Alınan önlem ve tedbirlerin halkımızı paniğe sevk etmemesini diliyoruz. Ancak bazı şehirlerde nadiren de olsa gözlemlenen panik havasının etkisiyle ürünlere rağbet gösterilmesi sonucunda bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar gözlemlenmektedir. Bu nedenle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı, 81 ildeki 365 oda ve borsa olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız. Develi Ticaret Odası olarak, şehrimizde bulunan ve ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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