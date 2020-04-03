Başkan Matlı, bölge oda borsa başkanlarıyla istişarede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Matlı, bölge oda borsa başkanlarıyla istişarede bulundu - Son Dakika Ekonomi

Başkan Matlı, bölge oda borsa başkanlarıyla istişarede bulundu

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Bursa, Balıkesir ve Kars illeri Oda-Borsa Başkanları ile telekonferansla görüşme sağlayarak, gündeme ilişkin...

Başkan Matlı, bölge oda borsa başkanlarıyla istişarede bulundu, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Bursa, Balıkesir ve Kars illeri Oda-Borsa Başkanları ile telekonferansla görüşme sağlayarak, gündeme ilişkin istişarede bulundu.


BTB Başkanı Özer Matlı başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Bursa, Balıkesir ve Kars ili Oda-Borsa Başkanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda üyelerden gelen taleplerin TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı'ya ileterek TOBB'a yönlendirilmesi sağlandı.


"Talepler Hızla İletiliyor"


Oda Borsa Başkanlarına kendilerinden gelen tüm taleplerin TOBB tarafından büyük bir titizlikle değerlendirildiğini ve çok hızlı bir şekilde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından ilgili Bakanlıklara iletildiğini aktaran Başkan Matlı "Koronavirüse karşı örnek bir mücadele sergileyen Türkiye ekonomisi, para, maliye ve direkt kontrol politikalarıyla topyekün ve etkili bir süreç yönetmektedir. Alınan ekonomik tedbirler ile ekonominin tüm dinamikleri gözetilmeye çalışılıyor. İş dünyası temsilcileri olarak şimdi biz de kamu ile özel sektör arasında köprü vazifemizi en iyi şekilde yerinde getirerek, üyelerimizden gelen tüm sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak için azami gayret göstermeliyiz.


"Gün Birlik Olma Günü"


Dünyada binlerce insanının hayatına mal olan koronavirüsün, bir an önce sonlanması insanlığın geleceği açısından en büyük temennimizdir. Dünya tarihinde benzeri olmayan bu "küresel kriz" sürecinde, devletin, milletin, reel sektörün ve finans kesiminin el ele vermesi ve birlikte yol alarak bu süreci en az hasarla atlatabilmek için mücadele etmesi, son derece önemli. Gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için iş dünyası olarak bizler üzerimize düşen her ne görev varsa yapmaya hazır olmalıyız" dedi. - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:46 Kaynak: İHA

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