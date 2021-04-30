Başkan Matlı: "Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım" - Son Dakika

Başkan Matlı: "Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım"

30.04.2021 12:36
Başkan Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, salgın ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası, iş yerleri kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan esnaf ve çalışanların bu süreci mümkün olan...

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, salgın ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası, iş yerleri kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan esnaf ve çalışanların bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatmaları için mevcut tedbirlere ek ilave desteklerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Korona virüs salgınının 1 yılı aşkın bir süredir sağlık sektörünün yanı sıra ekonomiyi de derinden etkilediğini söyleyen Başkan Özer Matlı, "Üretimden ticarete ve günlük hayatımıza kadar, tüm alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştiren zorlu pandemi koşullarının olumsuz etkileri, özellikle iş dünyasında kendisini hissettirmeye devam ediyor. Hizmet başta olmak üzere sektörlerimizin tamamı salgının en ağır etkileri ile yüz yüze kaldı. Bu süreçte, üyelerimizin ve sektörlerin yükünü hafifletmek için çatı kuruluşumuz TOBB'un girişimleri sonucu bugüne kadar bir dizi destek paketi hayata geçirilirken, gelinen noktada alınan 17 günlük tam kapanma kararı zaten zorlukla ayakta kalma mücadelesi veren işletmelerin sırtına taşınması çok güç yükler bindirecektir" dedi.

İşletmelerin ayakta kalabilmesi, ticari hayatın nispeten yara almadan devam edebilmesi için yeni desteklere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak, salgının başından bu yana sıkıntı içindeki üyelerimizin sesi olmaya devam ediyor, elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Gelinen noktada, işletmelerimiz salgın sürecinde aldıkları destek kredilerini geri ödemede sorun yaşıyor. Öncelikle bu ödemeler için yeniden yapılandırma imkanı ile birlikte, faizsiz ve uzun vadeli kredi destekleri de sağlanmalıdır. Bununla birlikte, basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağlanan kira ve gelir kaybı desteklerinin miktarı ve kapsamı genişletilmeli, haziran ayına uzatılan kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, salgın süreci bitene kadar destek devam etmeli, matrah artırımı ile vergi ve stok affı getirilmeli; SGK prim borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla, ilgili bakanlıklara ilettiğimiz taleplerin hayata geçirilmesi, kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan işletmelerimize çifte bayram yaşatacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Başkan Matlı: Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım

Türkiye, Bayram, Esnaf, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Matlı: 'Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım' - Son Dakika Ekonomi


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