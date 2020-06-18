Başkan Matlı, TOBB Gıda ve İçecek Sanayi Meclisi ortak toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Matlı, TOBB Gıda ve İçecek Sanayi Meclisi ortak toplantısına katıldı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, TOBB Gıda Sanayi Meclis Başkanı Necdet Buzbaş ve TOBB İçecek Sanayi Meclis Başkanı Feyhan Yaşar ile birlikte,...

Başkan Matlı, TOBB Gıda ve İçecek Sanayi Meclisi ortak toplantısına katıldı, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, TOBB Gıda Sanayi Meclis Başkanı Necdet Buzbaş ve TOBB İçecek Sanayi Meclis Başkanı Feyhan Yaşar ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen gıda ve içecek sanayi firmalarının meselelerini dinledi.


Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Covid-19 sonrası gıda ve içecek sanayi meclislerinin stratejileri ve içinde bulunulan sürecinin sektöre yansımaları ele alındı.


Türkiye'de gıda ve içecek sanayisinin, bünyesinde bulunduğuAr-Ge merkezleri, coğrafi işaretli ürünlerive uluslararası markalarıyla bugün, ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerin başında geldiğini belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı, "Sanılanın aksine, bu sektörlerimiz de pandemiden olumsuz etkilenmiştir. Turizm sektörünün durumu ve zorunlu olarak kapanan işyerleri, özellikle talep yönünde ciddi bir düşüşe neden oldu.Sektörlerimiz bu süreçte,restoranların kapanmasıyla birlikte üretim kapasitelerini ciddi oranda azaltmak zorunda kaldı. Bizim gayemiz bu süreci en az hasarla atlatıp, elimizdekini korumak olmalı" dedi.


Süreçte önceliğin pandemiden çıkış olduğunu dile getiren Özer Matlı, "Artık normalleşme sürecini konuşmamız gerekiyor. Sağlık alanında bütün dünyaya örnek olan ülkemiz, kademeli olarak normalleşme sürecini yürütüyor. Bundan dolayı 1 Haziran itibariyle de başta hizmet sektörü olmak üzere normalleşme süreci kademeli olarak başlatıldı. Hem iç talebin canlandırılmasına hem de sağlık kurallarından ödün vermeden iş başı yapılabilmesine yönelik bir dizi önlem alındı. Özellikle normalleşme süreciyle birlikte işbaşı yapacak sektörlere yönelik kural ve rehberleri, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz ile birlikte belirliyoruz. Perakende sektöründen iklimlendirme sistemlerine, şehirlerarası yolcu taşımacılığından otomobil üretimine kadar, birçok alanda sektör meclislerimizin hazırladığı kurallar yayımlandı" diye konuştu.


"Tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam"


Pandeminin henüz bitmediğini hatırlatan ve uyarılarda bulunan Matlı, "Her bir üretim tesisinin bu rehberleri baz alarak, sosyal mesafe kurallarını gözetmesi, kendi kurallarını koyması veuygulaması bu süreçte çok büyük önem arz ediyor. Bu yüzden, tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam etmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Matlı, TOBB Gıda ve İçecek Sanayi Meclisi ortak toplantısına katıldı - Son Dakika Ekonomi

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