Başkan Mehmet Cabbar: "Bayrak ve vatan aşkını hesaba katmayanlar gerekli cevabı aldılar" - Son Dakika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Cabbar, mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi aziz milletimize ve bu topraklara yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihanetidir. Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ'cü terör örgütü mensubu gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu yüce millet bir kez daha hep birlikte ortaya koyduğu 'Çanakkale Ruhu'yla hainlere karşı bir direniş ve diriliş öyküsü yazmıştır. Yüce Türk Milletinin karakteri birçok erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk milleti bu yüksek karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde birçok kez göstermiştir. İşte bunların sonuncusu, 15 Temmuz 2016'da millet olmanın ruhunu, birlikteliğini ve gücünü dosta düşmana bir kez daha gösterdiğimiz 15 Temmuz destanıdır. Hiçbir darbe, hiçbir kalkışma asla meşru değildir ve hiçbir şekilde savunulamaz. Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden bu girişim karşılıksız kalmadı. Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, milletimizin asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadı ve asla da ulaşamayacaktır. 15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi hatırlayacak, hatırlatacak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." - KAYSERİ