Başkan Mehmet Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

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Başkan Mehmet Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
6 saat önce
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye personeli ile birlikte ilçe kadınlarına içerisinde şampuan, saç kremi ve el-vücut losyonu olan hediye paketi takdim ederek günlerini tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye personeli ile birlikte ilçe kadınlarına içerisinde şampuan, saç kremi ve el-vücut losyonu olan hediye paketi takdim ederek günlerini tebrik etti.
Mahalle sakinlerinin kapılarını çalıp evlerine misafir olan Başkan Mehmet Cabbar, "Özellikle anne oluşlarıyla en büyük saygıyı hak eden kadınlarımız bizlerin en büyük veli nimetidir. Bizler kadınlarımızı sadece bir günde değil, bütün zamanlarda kıymetlerini bilmeli onların hayat mücadelelerinde her daim destekçileri olmak zorundayız" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
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