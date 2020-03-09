Başkan Mehmet Cabbar'dan Kur'an kursuna ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Mehmet Cabbar'dan Kur'an kursuna ziyaret - Son Dakika

Başkan Mehmet Cabbar'dan Kur'an kursuna ziyaret

6 saat önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ile birlikte Şehit Murat Kocatürk 4-6 yaş Kur'an Kursundaki çocuklara ziyarette bulundu.

Başkan Mehmet Cabbar'dan Kur'an kursuna ziyaret, System.String[]

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ile birlikte Şehit Murat Kocatürk 4-6 yaş Kur'an Kursundaki çocuklara ziyarette bulundu.


Çocuklara öğrendikleri ile ilgili sorular sorup onlarla sohbet eden Başkan Mehmet Cabbar, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen Elif Alya'ya ve tüm öğrencilere tebriklerini iletti.


Böylesi kursların varlığıyla çocukların sağlıklı din eğitimine sahip olduklarını belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Dinimizin esaslarını güzel bir şekilde öğrendikleri ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kurallarına göre okudukları için yavrularımızı tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. Onları teşvik eden ailelerini ve onlara bu güzel eğitimi veren hoca hanımlara da teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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