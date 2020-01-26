Başkan Mehmet Çıkmaz Açıklaması - Son Dakika
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Başkan Mehmet Çıkmaz Açıklaması

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Elazığ'da yaşanan depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Deprem bölgesi için türlü desteğe hazırız" mesajını verdi.

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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Elazığ'da yaşanan depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Deprem bölgesi için türlü desteğe hazırız" mesajını verdi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezi yaşanan ve çok sayıda ili etkileyen depremin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, "Depremin hemen ardından devletimizin her türlü imanları ile depremzedelere yardım etmesi ve ülkemizin dört bir köşesinde yardım kampanyalarının başlatılması, birlik ve beraberliğimiz açısından son derece sevindirici bir olaydır. Böylesine zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek geçirmeliyiz" dedi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, deprem bölgesine yapılacak her türlü yardıma hazır olduklarını da ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:


"Elazığ merkezli depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda bizlere düşecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Ülkemizin yaşadığı bu felaketin izlerini en kısa sürede silmek, bölgede vatandaşlarımızın normal hayatına dönmelerini sağlamak için elimizi taşın altına koymaya hazırız" - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
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