Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti - Son Dakika
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Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti

01.04.2022 16:55
Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, olağan genel kurulunda yeniden göreve seçildi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, olağan genel kurulunda yeniden göreve seçildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, birlik binasında Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirdi.

Kurula katılan TİM Başkanı İsmail Gülle, kurulun hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu sektörün yeni dönemde daha önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Kongre sonunda yeniden göreve seçilen Başkanımız Mehmet Çıkmaz'ın şahsında bütün yönetim kurulu üyelerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimlerde Mehmet Çıkmaz yeniden başkanlık görevine seçildi.

Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti
Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti
Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti
Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti
Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti
Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları Mehmet Çıkmaz ile yola devam etti - Son Dakika


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