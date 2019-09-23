Başkan Mehmet Çınar, gençlerle birlikte temizlik yaptı, çöp topladı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Doğamızı koruyalım, onu kirletmeyelim" dedi.



Beylerderesi Vadisinde, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, İnönü Üniversitesi Medeniyet ve Sanat Topluluğu Üyeleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya Temsilciği üyeleri, mahalle muhtarları ve çevre gönülleri, yürüyüş güzergahında bulunan ve bilinçsizce doğaya atılan çöpleri ellerindeki çöp poşetlerinde topladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, burada yaptığı açıklamada, Yeşilyurt'ta ki yaşam standardını yükseltmek için temizlik faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, geri dönüşümde kullanılmayan, araziye bırakılan yıllarca doğada erimeyen, bertaraf olamayan atıkların insan ve çevre sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi. Başkan Çınar, "21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle toplumda farkındalık oluşturmak adına Beylerderesi Vadisinde çöp toplama ve temizlik çalışması yaptık. Türkiye'nin en güzel doğasına sahip bir ilçede yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu korumak ve kollamak, çocuklarımıza ve torunlarımıza aynı doğallığıyla aktarmak hepimizin görevidir. Buradaki temel amaç; çevremizi kirleten ya da yangın çıkartma ihtimali olan atık ve metalleri, ambalaj atıkları, plastik, camları ve kağıtları toplayarak bertaraf etmektir. Burada toplanan atıkları ayrı ayrı kategorilendirerek çöp poşetlerine yerleştirdik. Topladığımız ürünleri Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerimize gönderip, buradaki tasnif işlemlerinden sonra yeniden ekonomiye dönüşümünü sağlayacağız. Çocuklarımızın geleceği, doğamızın güzelliği için mutlaka bu temizliği yapmak zorundayız. Lütfen doğaya çöp atmayalım, çevremize el birliği ile sahip çıkalım. Çünkü bir pet şişenin doğada kaybolma süresi 600 yıl yani 6 ömür demek bunun bilinci ile doğayı kirletmeyelim. Çevre ve doğanın korunmasında hassas ve duyarlı bir hizmet anlayışına sahip olduğumuzu bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle ortaya koymaktayız. Yatırımlar yapıyoruz, okullarda bilgilendirme programları düzenliyoruz. Çevresel ve temizlik faaliyetlerinde hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle bölgemizde bu anlamda marka bir belediye hüviyetine ulaştık" şeklinde konuştu. Çınar, konuşmasının devamında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde devam eden 'Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle destekliyoruz. Örnek yatırımlarla çevremize ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 450'e yakın temizlik personelimiz, araç ve gereçlerimizle ilçemizin her noktasını temizliyoruz. Tabi ki burada asıl olan çevreyi kirletmemektir. Temizleyen birileri var diyerek rahat davranmamak lazım. Ülkemiz ne kadar temiz olursa gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmış oluruz" diye konuştu.



Çınar, toplumda farkındalık oluşturmak ve çevre bilincinin oluşması amacıyla düzenlenen bugün ki etkinliği düzenleyenlere de teşekkür etti. - MALATYA