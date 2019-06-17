Son Dakika Haberleri: Başkan Mehmet Eriş, Ege Belediyeler Birliği İkinci Başkan Vekili Oldu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Mehmet Eriş, Ege Belediyeler Birliği İkinci Başkan Vekili Oldu

1 saat önce

Başkan Mehmet Eriş, 17 Haziran Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Meclis Üyesi Sedat Turman ile birlikte katıldı.

Başkan Mehmet Eriş, Ege Belediyeler Birliği İkinci Başkan Vekili Oldu, System.String[]

Ege Belediyeler Birliği 2019 yılı olağan Mayıs dönemi toplantısı yapıldı. Meclis'te yapılan seçimde Birlik Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birinci başkan vekili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ikinci başkan vekili ise Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş oldu.

Toplantıda gündemde yer alan 16 madde görüşüldü. Yapılan seçimlerde birlik ikinci Başkan vekili olan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Ege Belediyeler Birliği'nin yapılan meclis toplantısında ikinci başkan vekili olarak seçilmekten onur duydum. Birliğin yönetiminde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere belediye başkanı arkadaşlarımla uyum içinde çalışılarak, birliğin etkin biçimde çalışması ve belediyelere destek verilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Gizli oylama ile Encümen Üyeliklerine; İlkay Girgin Erdoğan (Karaburun Belediye Başkanı), Nurullah Savaş (Selendi Belediye Başkanı), Ünal Çetin (Gökçeada Belediye Başkanı), Hulusi Şevkan (Acıpayam Belediye Başkanı), Mesut Ergin (Ayvalık Belediye Başkanı), Salih Atakan Duran (Tire Belediye Başkanı) ve Ahmet Alhan (Ahmetli Belediye Başkanı) seçildi.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:50 Kaynak: Bültenler
Tunç Soyer, İzmir, Ege, Mehmet Eriş
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:21:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Mehmet Eriş, Ege Belediyeler Birliği İkinci Başkan Vekili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]