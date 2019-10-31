Son Dakika Haberleri: Başkan Mehmet Sepil'den hoca açıklaması! Göztepe...
Son Dakika Spor Başkan Mehmet Sepil'den hoca açıklaması! Göztepe...

Başkan Mehmet Sepil'den hoca açıklaması! Göztepe...

7 saat önce

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin Kasımpaşa maçının ardından müsabakanın hakemi, teknik heyet ve futbolcular hakkında yaptığı açıklamalardan sonra teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa kararı aldığını hatırlattı.

Başkan Mehmet Sepil'den hoca açıklaması! Göztepe..., System.String[]

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin Kasımpaşa maçının ardından müsabakanın hakemi, teknik heyet ve futbolcular hakkında yaptığı açıklamalardan sonra teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa kararı aldığını hatırlattı.


Göztepe'ye gelen tüm teknik direktörlerin görevi gönülden isteyerek kabul ettiğini aktaran Sepil, şunları kaydetti:


"Tamer hocam da yine 2. döneminde aynı şekilde geldi bana. Kendisi ile ofisimde yaptığım konuşmada Göztepe'nin o anki kadrosunun kendisi için son derece yeterli olduğunu ve hatta 1-2 takviye ile önümüzdeki sezon (2019-2020) bizim çok rahat Avrupa kupalarına gidebilecek bir ekip kuracağımızı söyledi. Ben de aynı kanıdaydım dolayısıyla bu şekilde hocamızla anlaşma imzaladık. Fakat gerek geçen sezonki 11 maçta gerekse bu sezonki 9 maçta Tamer hocanın da benim de beklentilerimiz şu anki performansımızın çok daha üzerindeydi ama bunu başaramadık."


Sepil, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Trabzonspor maçına antrenörümüz Suat Arıcan ile çıkacağız. Bu arada yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Her zaman olduğu gibi Göztepe'de çalışmak isteyen yerli ve yabancı birçok teknik direktör bizimle temasa geçiyor. Bu isimlerin içinden Göztepe için en doğrusu olduğuna inandığımız teknik direktör ile en kısa süre içinde anlaşmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:57 
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