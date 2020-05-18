Başkan Mehmet Tahmazoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda gençliğin milletin gücü ve yarınları olduğunu belirtti.



Başkan Tahmazoğlu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bütün ülkeye yayılarak büyük bir mücadeleyi başlattığını hatırlattı. Tahmazoğlu bu mücadelenin inanç, azim ve kararlılıkla yürütülerek eşi benzeri olmayan bir zafere dönüştüğünü vurgulayan Tahmazoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi ülkemizin geleceği olan gençlerimize bayram olarak hediye etmiştir. Çünkü gençlik, milletlerin gücüdür ve yarınlarıdır. Bu durum, özellikle bizim gibi nüfusunun büyük bir bölümü genç ve dinamik olan bir ülke açısından çok daha farklı bir boyut taşımaktadır. Bu nedenledir ki gençlerimizin yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek ve karşılarına çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri şarttır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP