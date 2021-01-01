Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi - Son Dakika

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi

01.01.2021 15:55
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2020 yılının son gününde Vali Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile birlikte görev başında olan kamu çalışanlarını ve taksicileri ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2020 yılının son gününde Vali Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile birlikte görev başında olan kamu çalışanlarını ve taksicileri ziyaret etti.

Korona virüs önlemleri kapsamında kutlamaların yasaklanması ve getirilen sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasının ardından 2020 yılının bitimine saatler kala vatandaşın güvenliği ve sağlığı için görevleri başında olan emniyet mensuplarını, itfaiyecileri, filyasyon ekiplerini ve taksicileri ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek onlara moral verdiler.

"Tedbirler devam edecek"

Gaziantep Valisi Davut Gül, 2020 yılının koronavirüs tedbirleri ile geçtiğini belirterek "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de denetimlerimiz var. Yine sağlık sistemimiz devam ediyor. Filyasyon ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Onları da ziyaret ettik. Tüm personelimiz alanlarda, mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Şehrin her tarafında arkadaşlarımız var. Asayiş çok şükür yerinde, herhangi bir olumsuzluk yok. 2020 yılında Gaziantep'te çok şükür olağanüstü bir durum olmadı. İnşallah 2021 daha iyi olacak. Bu yıl içerisinde tüm önceliğimiz koronavirüs tedbirleriydi. Bu tedbirler aşının yaygınlaşması ile inşallah normalleşecek." dedi.

"Huzurlu bir yıl diliyorum"

Emniyet Mensuplarının, itfaiyecilerin ve sağlık çalışanlarının 7/24 esasına göre fedakarca çalıştığına dikkati çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "2020 yılı korona virüs tedbirleri ve mücadelesiyle geçen bir yıl oldu. Tarihe koronavirüsünün yaşandığı yıl olarak geçecek olan 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzlukların ve üzücü olayların geride kalmasını diliyorum. Yılın her günü biz uyusak dahi emniyet mensuplarımız, itfaiyecilerimiz ve sağlık çalışanlarımız görevlerinin başındalar. Yılbaşı gecesi görevleri başında olan emniyet mensuplarını, sağlık çalışanlarını, itfaiyecileri ve taksici esnafımızı ziyaret ettik. Yeni yılın onlara sağlık mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi

Cengiz Zeybek, Hisarcık, Şahinbey, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi - Son Dakika


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