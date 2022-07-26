Belediye Başkanı Mehmet Tutal, beraberinde AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ile Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 'na atanan Kadir Yalçın Özkubat'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kadir Yalçın, Mehmet Tutal, Cumhuriyet, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkan Mehmet Tutal'dan, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Özkubat'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.