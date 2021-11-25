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AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki - Son Dakika

AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki

25.11.2021 12:40

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti il binasında düzenlenen basın toplantısında, partililer "Kadına şiddet insanlığa ihanet", "Öfkene yenik düşme", "Şiddete sıfır tolerans" ve "Kadın-erkek omuz omuza şiddetle mücadelede kararlıyız" yazılı döviz taşıdı.

Burada konuşma yapan Göğde, "Şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız." dedi.

Kadına yönelik şiddete tahammüllerinin olmadığını aktaran Göğde, şöyle devam etti:

" Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekun mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur."

Toplantıda AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir de yer aldı.

AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki
AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki

İnsan Hakları, AK Parti, Türkiye, Kütahya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki - Son Dakika
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