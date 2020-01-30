Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret

6 saat önce

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret, System.String[]

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demir başkanlığında meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan heyet, Başkan Büyükkılıç ile bir araya geldi.

Ziyarette, Elazığ ve Malatya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, deprem sonrası devlet ve millet kaynaşmasıyla yapılan çalışmaların dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirtti.

Deprem bölgesine giderek yapılan çalışmaları bizzat yerinde gözlemlediğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında örnek bir çalışma yapıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Kısa sürede enkazlar dahi kaldırıldı. Bizim de buradan alacağımız dersler var. Ülkemizin depremle yaşamayı öğrenmesi gerektiği anlayışı içinde hareket etmeliyiz. Türkiye Belediyeler Birliğimizin toplantısında neler yapmamız gerektiğine ilişkin kararlar aldık. Allah beterinden korusun. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz."

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de Kayseri'ye ve ülkeye Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini gösteren en önemli ilçelerden birisi olduklarını vurgulayarak, "Bundan sonra da hem ilçemiz hem ülkemiz için bu birlikteliğin devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, ilçelerinde yardım malzemeleri toplayarak deprem bölgesine gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Memduh Büyükkılıç, Halit Demir, Kayseri, Özvatan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:17:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]