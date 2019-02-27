Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuhnaci ve Erciyes Üniversitelerini ziyaret etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuhnaci ve Erciyes Üniversitelerini ziyaret etti. Büyükkılıç, "Üniversiteler, şehirlerin eğitim, kültür, sanat, teknoloji ve bilim merkezleridir" dedi.

Şehrin gelişmesi ve güzelleşmesi adına bilim adamlarının, akademik çevrenin görüş ve önerilerine, üniversite ile birlikte kentin geleceğine dönük yeni projelere her zaman açık olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin yüzyıllardır eğitim ve öğretimin merkezi olduğunu medreselerin dahi bugün dimdik ayakta olduğunu ve topluma kültür ve sanat hizmeti vermeye devam ettiğini söyledi.

Geçmişte yedi medresesi olan (üniversite) ve alimler yetiştirilen, tarihte Makara-i Ulema (Bilginler şehri) diye bilinen Kayseri'nin 4 üniversitesi ile yine bu unvanı koruduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Yerel yönetimlerle üniversitelerin birlikte çalışmasının şehirlerin kalkınmasında önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenciler ile birlikte üniversiteyi gezdi ve öğrenciler ile sohbet ederek hatıra ve selfi fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:28 Kaynak: İHA

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