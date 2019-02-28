Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış sporları ve turizm merkezine yeni yatırımlar gerçekleştirerek cazibeliğini artıracaklarını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış sporları ve turizm merkezine yeni yatırımlar gerçekleştirerek cazibeliğini artıracaklarını söyledi.

Erciyes Dağı'nın Kayseri için her yönü ile bir kazanç belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağının bir cazibe merkezi olması için turizm alt yapısını geliştireceklerini ve bu amaçla ilk etapta 50 yataklı yeni bir otel inşası için projenin hazırlandığını kaydetti.

Sadece Türkiye için değil Arap yarım adası ile orta doğu ülkelerin kış sporlarını yapabilmeleri için cazibe ve çok amaçlı bir merkez oluşturacaklarını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, 50 yatak kapasiteli, konferans salonları ile her türlü organizasyonun gerçekleştirileceği sosyal alanları, kapalı spor merkezleri, havuzu ve tematik alanı olan lokantası bulunan bir projenin hazırlandığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

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