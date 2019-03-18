Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor" programın konuğu olarak öğrenciler ile sohbet etti ve birikimlerini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor" programın konuğu olarak öğrenciler ile sohbet etti ve birikimlerini paylaştı.



Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Üniversite Aktif Gençlik Kulübü Öğrencilerinin düzenlemiş olduğu etkinliği iştirak eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor" etkinlikleri ile öğrencilere Develi İlçesinin köyünden zamanın getirmiş olduğu tüm zor şartlara rağmen tıp fakültesine gidilebildiğini ve demokrasinin güzel bir örneği ile halk tarafından seçilerek belediye başkanı olunabileceğini anlattı.



Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi girişinde yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç "Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Üniversite Aktif Gençlik Kulübü öğrencilerince düzenlenen "Gençlik Başkanı ile Buluşuyor" etkinliğinin konuğu olmaktan son derece mutlu oldum. Kayseri'de okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü Kayserililer eğitime ve öğretime büyük önem vermektedir. Her bir eğitim yuvası bir hayırseverin ismini taşımaktadır. Milli Eğitimin tüm olanakları sergiliyor ve belediye olarak da bu bütünlüğü hizmet ediyoruz. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile ufuklarını açıyor, meslekler hakkında bilgiler ediniyor ve geleceklerini planlıyor. Sizler şanslı bir nesilsiniz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Sizlere de sadece çalışmak düşüyor. Çünkü sizlerden başta aileniz ve bu millet çok şeyler bekliyor. Türkiye'yi 2023 hedefine ulaştıracak olan siz gençlerimizsiniz"dedi.



Başkan Memduh Büyükkılıç, katılımcı öğrencilerin sorularına kendi yaşamından örnekler vererek cevaplandırdı ve öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ederek tecrübelerini ve anılarını paylaştı. - KAYSERİ

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