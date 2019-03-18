Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliğince düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti, şehit ve şehit aileleri ile ilgili projeler hakkında...

Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliğince düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti, şehit ve şehit aileleri ile ilgili projeler hakkında bilgiler verdi.

Tüm Şehitleri bir kez daha rahmetle andığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç"Canlarından kıymetli evlatlarını vatan uğruna şehit veren ve şehadet haberini aldığında "Vatan Sağolsun" diyebilecek kadar yüreği vatan ve bayrak sevgisi ile dolu olan şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Onlar aziz şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri belediyeleri olarak şehit ailelerine birer ev verdiklerini hatırlatarak, önümüzdeki süreçte Şehitler, Şehit aileleri ve gaziler ile ilgili olarak önemli projeleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:19 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya Cumhur İttifakı'nın Erdemli Adayı: Mahalle P...i Gibi Dedikodu Yapmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:49:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]