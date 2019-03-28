Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan park, sosyal tesis ile Pazar yerlerinde kablosuz internet yani WİFİ bulunduğunu, böylece vatandaşların kesintisiz internet bağlantısına imkan tanıdıklarını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan park, sosyal tesis ile Pazar yerlerinde kablosuz internet yani WİFİ bulunduğunu, böylece vatandaşların kesintisiz internet bağlantısına imkan tanıdıklarını söyledi.

Vatandaşların yoğun olduğu park, tesis, pazar yerleri gibi alanlarda bu hizmetin yaygınlaştırılmasını, vatandaşa yeni bir hizmet alanı açılarak memnuniyetin artırılmasını amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'nin 34 park, 18 Kapalı semt Pazaryeri ve 12 Sosyal ve Spor tesisinde WİFİ bulunduğunu kaydetti.

2020 yılında Tüm ilçelerin kablosuz haberleşme ağının kurulacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kesintisiz iletişim kesintisiz internet için gerekli alt yapının hazır olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Melikgazi, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak? Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 18:02:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]